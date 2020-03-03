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Cristiano Ronaldo’nun annesi Maria Dolores felç geçirdi
İtalya Serie A

Cristiano Ronaldo’nun annesi Maria Dolores felç geçirdi

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Dolores dos Santos Aveiro, Portekiz'deki evlerinde felç geçirerek hastaneye kaldırıldı.

SKOR DIŞ HABER 3 Mart 2020 14:13

Portekiz’e bağlı Madeira Adası’nda yayın yapan gazetelerin iddiasına göre, Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo’nun annesi Maria Doloares sabah saatlerinde felç geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.

Dr. Nelio Mendonca Hastanesi’ne götürülen Ronaldo’nun annesinin beynindeki bir damarın tıkanması sonrasında iskemik felci geçirdiği ifade edildi.

65 yaşındaki Maria Dolores, 2007 yılında meme kanseriyle savaşmış ve kanseri yenmeyi başarmıştı. Dolores geçen yıl yine meme kanserine yakalandığını ve radyoterapi gördüğünü itiraf etmişti.

4 çocuk annesi olan Maria Dolores, Cristiano Ronaldo’nun tüm önemli maçlarında yanın olup, kupa törenlerinde de sahaya inerek oğluna destek oluyordu.

Babasını çocukken kaybeden Ronaldo verdiği bir röportajda, “Annem beni hayatını feda ederek büyüttü. Yemek yiyebileyim diye geceleri aç uyudu. Paramız yoktu ve ben futbolcu olmak için haftanın 7 günü çalışıyordu” ifadelerini kullandı.

İSKEMİ NEDİR?

İskemi, dokulara kan sağlayan damarların, bir pıhtı veya mekanik etkenle tıkanması sonucu doku beslenmesinin bozulmasıdır. Diğer bir bakıma tromboz veya emboli gibi tıkanmanın yol açtığı, vücudun bir bölümünde meydana gelen lokal anemiyi ifade eder. Halk arasındaki adıyla “kuru Kangren” olarak adlandırılır (Bilgi Wikipedia’dan alınmıştır)

Son güncelleme 14:25 | 3 Mart 2020
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