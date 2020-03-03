CANLI İZLE | Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Trabzonspor Fenerbahçe maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında iki ezeli rakip Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde 1 maçı eksik olan ve Başakşehir’in ardından ikinci sırada şampiyonluk mücadelesi veren bordo mavililer Türkiye Kupası’nda da iddiasını sürdürmeninin peşinde. Ezeli rakibi karşısında sahasında avantajlı skoru alarak 17. kez finale yükselmek isteyen Trabzonspor ligde 2-1 mağlup ettiği rakibini kupada da devirmenin peşinde.

Ligde üst üste aldığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıklayan Fenerbahçe de sezonun en büyük hedeflerinden biri Türkiye Kupası. Sarı lacivertliler Yanal’ın son maçına çıktığı Trabzonspor deplasmanında avantajı yakalayarak final yolunu yarılamak istiyor. İki takım, kupada bugüne dek 7 kez eşleşirken 4’ünden Trabzonspor, 3’ünden Fenerbahçe mutlu sona ulaştı…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanacak Trabzonspor – Fenerbahçe maçı 3 Mart Salı günü saat 20.30’da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği karşılaşma ATV kanalından canlı yayınlanacak.

Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemin Atilla Karaoğlan olacağı mücadelenin VAR hakemi ise Fırat Aydınus…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE’DEKİ EKSİKLER

Trabzonspor’da Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira’nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de Garry Rodriguez ve Emre Belözoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11’LER:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Luis Gustavo, Ozan Tufan, Dirar, Kruse, Deniz, Vedat Muriqi