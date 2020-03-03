beIN MEDIA GROUP’dan flaş açıklama! ‘TFF ve kulüpler bizimle iş birliği yapmıyor’

Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly’nin basın mensuplarına daveti üzerine SÖZCÜ Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu geçtiğimiz hafta Katar Doha’da beIN MEDIA GROUP genel merkezine ziyarette bulundu. Yapılan ziyaret sırasında Yousef Al-Obaidly ve Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi Türkiye’de spor yayıncılığı, TFF ve Kulüpler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly’nin açıklamaları…

“Türkiye ile Katar'ın iş birliği çok önemli biz de bunu yatırım fırsatı olarak gördük ve Türkiye’ye yatırım yaptık. Digiturk çok potansiyeli olan bir şirket, Türkiye ekonomisinin potansiyeli Digiturk’ten daha yüksek. Bu iki potansiyeli gördük ve Türkiye’ye yatırım yaptık. Digiturk’e yatırım yaptığımız gün 3 yıllık bir yol haritamız vardı. 2020 yılı bu 3 yıllık yol haritamız kapsamında çok önemli bir yıl. Bu yol haritası çerçevesinde en kaliteli eğlence ve spor içeriği sunmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu yıldan itibaren Digitürk, yeniden büyümeye geçen bir şirkete dönüştü.

3 yılda Digitürk’e 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptık, Türkiye’ye yatırımımıza devam edeceğiz. 2020 yılında internet servis sağlayıcı (ISP) hizmeti de sunmaya başlayacağız. Digiturk aboneleri hem kaliteli içeriğe sahip olacak, hem TV kanallarını izleyecek, aynı zamanda da internet hizmetini de Digiturk’ten alabilecekler Hali hazırda Digiturk, stüdyo programları, belgeseller gibi orijinal içerikler üreten bir şirket, buraya bir de Türk dizileri gibi yerli içerikleri ekleyeceğiz. Türkiye Süper Ligi’nin uluslararası bilinirliğini artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Şu an Türkiye Süper Ligi’ni 110 ülkede yayınlıyoruz. Biz bir risk sermayesi şirketi değiliz. Yatırım yapıp bunun kısa vadede karşılığını alıp çıkmak isteyen bir şirket değiliz, uzun vadeli bir doğrudan yatırımcıyız. Asıl amacımız kısa vadede çok para kazanmak değil, sürdürülebilir gelir yaratan bir yapı kurmak.

beIN MEDIA GROUP olarak yaklaşık 15 milyar dolarlık spor içeriği portföyüne sahibiz. Bu alanda dünyada lideriz. Yatırımlarımızda ölçeğe önem verdik ve büyük çaplı yatırımlar yaparak, dünyanın en büyük içerik portföyüne sahip medya kuruluşlarından biri haline geldik. Hedefimiz bu yatırımlara hızla devam etmek ve küresel medya sektörüne liderlik etmek. beIN CONNECT’in içerik kalitesini artırmaya devam edeceğiz. Hali hazırda Digiturk, stüdyo programları, belgeseller gibi orijinal içerikler üreten bir şirket, buraya bir de Türk dizileri gibi yerli içerikleri ekleyeceğiz. Böylece beIN CONNECT’in eğlence içeriğini daha da zenginleştireceğiz.

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, içinde helikopter kameraların da olduğu 45 adet 4K (UHD) kamera ile yapacağız. Türkiye’nin yayıncılık tarafındaki yetenek ve kapasitesini dünyaya göstereceğiz. Korsan yayın, önümüzdeki en önemli sorunlardan biri. Ortaya çıkan kayıplardan, devletin, yayıncı kuruluşun, kulüplerin zarar görüyor. Telif hakları tüm paydaşların iş birliği ile korunalı. Korsan spor içeriği ile mücadele etmek için, hızlı ve birlikte hareket etmek, önlemler almak lazım. Biz bunun için dünyada ve Türkiye’de en üst düzeyde mücadele ediyoruz. Tüm paydaşların desteğine ihtiyacımız var. Bu, bizim işimizin çok önemli bir parçası, bu yüzden bizim için bir öncelik. Paris Saint-Germain FC’nin sahibi beIN değil, Katar Spor Yatırım Fonu – QSI. Ancak QSI bir Türk kulübüne yatırım yapabilir ama şu an UEFA’nın Avrupa Kupaları’nda mücadele eden iki farklı takımın sahibinin aynı olmasını engelleyen ciddi düzenlemeleri var.

“TFF VE KULÜPLER BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPMIYOR”

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi’nin açıklamaları…

“Türkiye Futbol Federasyonu ile hızlı bir şekilde aşılabilecek basit konularda bile işbirliği yapamadığımız anlar olmakta. Fikstür belirlenmesi bunlardan birisi. Bunun yanında stadyumlarda kameraların kurulumunda da zorluk yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Süper Lig maçlarında aynı kamera yerleşimini yapamıyoruz, çünkü şikayet geliyor. Avrupa Ligi maçlarını, Süper Lig maçlarında kullandığımız kamera sayısından azıyla çekiyoruz. Alanyaspor-Beşiktaş maçını 19 kamera çekerken, Medipol Başakşehir-Sporting maçını 9 kamera ile çektik. Hem TFF hem de kulüpler stadyumlarda kamera kurulumu gibi basit konularda bizimle işbirliği yapmıyorlar. Sanırım birimle işbirliğinden uzak olma sebepleri de iki ülke arasında olan iyi ilişkilerden dolayı, beIN MEDIA'nın her ne olursa olsun Türkiye'den ayrılmayacağını düşünmeleri.

“KORSAN İZLENME ORANI YÜZDE 65”

Teminat mektubumuzu iade etmiyorlar, fikstürde işbirliği yapmıyorlar, kameraların yerleşimine itiraz ediyorlar ama bizim burada yatırıma da devam etmemizi istiyorlar. Her hafta federasyonla görüşüyorum ama sonuç yok. TFF ve kulüpler tarafından bir türlü adım atılmadığı için yeni bir anlaşma zemini aranacak. Biz TFF ile masaya oturmaya hazırız. Kulüpler de hazır. Ancak TFF, 4 Mayıs'ta masaya oturulmasını istiyor. Biz de kabul ettik. Bizim sorduğumuz sorular çok basit: Neden teminat mektubumuz verilmedi, ligin sponsoru neden yok ve neden hala korsanla ilgili adım atılmadı. Türkiye'de en büyük sorunumuz korsan yayıncılık. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Türkiye'de bir legal izleyen, iki illegal izleyen var. Korsan izleme oranı yüzde 65'lerde. Bu konuda bir numarada Çin var, iki numara ise Türkiye. Biz yasal düzenleme için bakanlık, TFF ve kulüpler birliği'ne önerilerimizi sunduk. Bizim yasayı değiştirme gücümüz yok ama ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Spor müsabakaları sanat eseri, bir dizi gibi korunmalı. Türkiye'de kulüpler finansal olarak zorluklar yaşıyorlar. Kişisel görüşüm, kulüplerin doğrudan yatırımcıya ihtiyacı var.

Sadece Katarlı ya da Çinli yatırımcıların değil farklı ülkelerden uluslararası yatırımcıların Türk kulüplerine yatırım yapmakla ilgilenebileceğine inanıyorum. Bu neden olmasın? Bu tür yatırımlar, kulüpler için değer yaratmak açısından önemli. Üstelik böyle bir yatırımcının çıkması halinde takımlara çok önemli isimleri transfer etme imkanı da olabilir ve farklı yatırımlar da gerçekleştirebilir. Türk futbolunda asıl problem halemler değil. Program maçlardan sonra herkesin hakemlere saldırıyor olması. Türkiye'de iyi hakemler olmasına rağmen kimse onlara inanmıyor. Gerçi Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem benim için de soru işaretiydi. Kimse hakemden mutlu olmadı. Kararları tartışmalıydı. Bu önemli maça yaş olarak genç bir hakem verildi ve onun atmosferi kaldıramadığını düşünüyorum.”