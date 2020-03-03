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Aytemiz Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı final maçına çıkacak
Ziraat Türkiye Kupası

Aytemiz Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı final maçına çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez yarı final maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak olan Alanyapor, ilk maçtan avantajlı bir skor ile dönmeyi hedefliyor.

3 Mart 2020 18:26

Süper Lig’de Erol Bulut yönetiminde başarılı bir performans gösteren Aytemiz Alanyaspor'da Bulut'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçından avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Alanyaspor'un bundan önceki en büyük başarısı ise Türkiye Kupası'nda 1992-1993 sezonunda Son 16 Turu’na adını yazdırmasıydı.

Campos forma giyemeyecek

Turuncu-yeşilliler tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalde, final hesapları yapıyor. Ligdeki başarılı performansını kupada da sürdüren Alanyaspor'da, sakatlığı devam eden Djalma Campos, bu maçta görev alamayacak. Antalya Stadı’nda yarın saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

4. Tur’da İnegölspor'u kupanın dışına iten Alanyaspor, 5. Tur’da Adanaspor'u, Son 16 Turu’nda Kasımpaşa’yı eledi. Turuncu-yeşilli ekip, çeyrek finalde ise Galatasaray'ı saf dışı bırakmıştı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya’da oynanacak.

02 Mart 2020 Papiss Demba Cisse: Her zaman `hazır ol`da yaşadım Alanyaspor`un başarılı futbolcusu Papiss Cisse, sülalesi profesyonel asker olan Senegalli, her zaman `hazır ol`da yaşadığını, ailesinin verdiği eğitim sayesinde doğru yoldan hiç sapmadığını ve bunun karşılığını aldığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Erol Bulut farkı

Akdeniz ekibinin başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut, geçen sezon çalıştırdığı Yeni Malatyaspor’la da adını Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yazdırmayı başarmıştı ancak kupayı o sezonun sonunda müzesine götüren Galatasaray’a elenmişti.

Son güncelleme 18:27 | 3 Mart 2020
Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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