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Ercan TANER
Ercan TANER 2 Mart 2020 07:12

Zirveye dev adım

DUYGULARIN ön planda olduğu, gözyaşlarımızı tutamadığımız, ateşten günler yaşıyoruz. Futbol, tiyatro ve sinema gibi eğlence sektörünün içinde yer alıyor. Ama futbolda yer alan aktörler ve seyirciler, hissettiklerini, yaşadıklarını o an gösterebilirler. Sessiz başladı maç…

SAYGI ve üzüntü ön plandaydı. Fakat içleri buruk olsa da profesyoneller işlerini yapmak zorunda. Donk yine görevini yaptı, golünü attı. Kornerlerde zamanlama açısından ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Topu geri kazanma ve hava topu hâkimiyeti istatistikleri hep Galatasaray lehineydi maç öncesinde. İlk yarıya bu istatistiklerin yansıdığını gördük. Orta alanda pres, hücuma çabuk çıkma ve tempoyu ayarlamak…

BU prensipler Fatih Terim'in olmazsa olmazları arasında. Yapamayan, oyundan düşen kulübede oturur! Hoca, bu mesajı vermiş oyuncularına. Ligin ikinci devresinde Mariano ve Saracchi ile kanat organizasyonlarını çok iyi kullanan Galatasaray, bu servisleri çok seven Falcao ile antrenmanlarda çalışılmış bir gol daha buldu ilk yarıda. Bu atak organizasyonları doğru yapılırsa, Falcao asla affetmez! İkinci yarıda 2-0'ın avantajını iyi kullandı ev sahibi. Final paslarında başarı oranı daha iyi olsa, fark inanılmaz artardı. Gençlerbirliği mecburen risk aldığı için, Falcao yine golünü attı. Gol makinesi artık arızasız çalışıyor. Galatasaray, zirve yürüyüşüne emin adımlarla devam etti.

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PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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