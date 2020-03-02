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Yok böyle olay! Maç 25 dakikada bitti
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Yok böyle olay! Maç 25 dakikada bitti

Keçiborlu Belediyespor ile Emrespor arasında oynanan karşılaşma sadece 25 dakika sürdü.

2 Mart 2020 14:00

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde 15. Hafta karşılaşmasında lider Emrespor ile Keçiborlu Belediyespor arasında oynanan karşılaşma 25 dakika sürdü. Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maça her iki takım da İdlip Şehitlerini anarak başsağlığı pankartlarıyla çıktı. Salih Taştepe, Onur Akol ve Efe Yusuf Akergun hakem triosunun yönettiği maçta Emrespor, Lachin Mamedov, Emre Topbaş ve Yasin Aksungur'un golleriyle 25. dakikaya kadar 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Sahaya 9 kişi çıkan Keçiborlu Belediyespor'da 3 futbolcu daha sakatlanınca maçın hakemi Salip Taştepe, karşılaşmayı bitirdi. Emrespor, 3-0 hükmen kazanırken, rakibin maçtan çekilmesini alkışla protesto ettiler. Emrespor aldığı bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı ve zirve keyfini sürdü. Kırmızı-siyahlılar, 15 maçta 88 kez gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

Son güncelleme 14:00 | 2 Mart 2020
emrespor ısparta Keçiborlu Belediyespor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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