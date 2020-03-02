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Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'de kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'da, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran yönetim, aldığı kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş'ı da kadro dışı bıraktı.

2 Mart 2020 11:27

Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’dan görevi devralan Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik heyet için gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi. Malatyaspor’da takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamayan Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yönetimin yeni teknik heyet arayışlarına başladığı belirtildi.

Öte yandan Özdeş ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı yönetimin aldığı ortak kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı. Yönetimden bu kararla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı bu cezayı aldıkları öğrenildi.

Son güncelleme 11:29 | 2 Mart 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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