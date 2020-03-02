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UEFA, finallerin oynanacağı statları açıkladı
Şampiyonlar Ligi

UEFA, finallerin oynanacağı statları açıkladı

UEFA, 2022 ve 2023'te oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali ile Süper Kupa maçlarına ev sahipliği yapacak statları açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 2 Mart 2020 16:50

Daha önce 2022 ve 2023 yıllarında oynanacak Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahiliği yapacak statları duyuran UEFA, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa’nın da oynanacağı statları duyurdu.

2022 yılında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı Finlandiya’nın Helsinki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

2022 UEFA Avrupa Ligi finali Macaristan’daki Puskas Arena’da, 2023 Süper Kupa maçı da Rusya’daki Kazan Arena’da oynanacak.

Daha önce açıklanan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Bayern Münih’in maçlarını oynadığı Allianz Arena ev sahipliği yapacak. 2023 Şampiyonlar Ligi finali de İngiltere’nin Wembley Stadı’nda oynanacak.

Son güncelleme 16:50 | 2 Mart 2020
şampiyonlar ligi süper kupa uefa uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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