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Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda
Trabzonspor

Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın çıkacakları müsabaka ile birlikte 126. kez karşı karşıya gelecek.

2 Mart 2020 10:55

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında yarın karşılaşacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla iki ekip, 126. kez kozlarını paylaşacak. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 94 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 de TSYD Kupası olmak üzere çıkığı 125 maçın 48’ini kazandı. Bordo – mavili takım ise bu müsabakalardan 39 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarı – lacivertlilerin 157 golüne, Trabzonspor ise 136 golle cevap verdi.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi ev sahipliği yaptığı resmi ve özel 52 maçta 22 kez galip gelirken, Fenerbahçe 17 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Tarafların arasında oynanan 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer evinde çıkığı maçlarda 60 gol kaydederken kalesinde ise 56 gol gördü.

Son güncelleme 10:55 | 2 Mart 2020
Fenerbahçe trabzonspor türkiye kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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