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Trabzonspor Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? TS FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? TS FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'da yarı final heyecanı Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile başlıyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, çıkacakları müsabaka ile birlikte 126. kez karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Kupa maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2 Mart 2020 13:10

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yarın ağırlayacak. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 9 farkla üstünlüğü bulunuyor. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçının saati ve kanalı…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 3 Mart Salı günü saat 20.30 oynanacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

KUPADA YARI FİNAL MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU

3 Mart 2020 Salı, 20.30

Trabzonspor – Fenerbahçe

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Yardımcıları: Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

VAR: Fırat Aydınus

AVAR: Bahattin Duran

4 Mart Çarşamba, 20.30

Antalyaspor – Alanyaspor

Hakem: Alper Ulusoy

Yardımcıları: Cevdet Kömürcüoğlu

VAR: Ali Palabıyık

AVAR: Serkan Olguncan

Son güncelleme 13:10 | 2 Mart 2020
fb Fenerbahçe trabzonspor ts türkiye kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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