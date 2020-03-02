Trabzonspor Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? TS FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yarın ağırlayacak. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 9 farkla üstünlüğü bulunuyor. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçının saati ve kanalı…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 3 Mart Salı günü saat 20.30 oynanacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

KUPADA YARI FİNAL MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU

3 Mart 2020 Salı, 20.30

Trabzonspor – Fenerbahçe

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Yardımcıları: Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

VAR: Fırat Aydınus

AVAR: Bahattin Duran

4 Mart Çarşamba, 20.30

Antalyaspor – Alanyaspor

Hakem: Alper Ulusoy

Yardımcıları: Cevdet Kömürcüoğlu

VAR: Ali Palabıyık

AVAR: Serkan Olguncan