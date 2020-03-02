Trabzonspor Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? TS FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yarın ağırlayacak. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 9 farkla üstünlüğü bulunuyor. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçının saati ve kanalı…
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı 3 Mart Salı günü saat 20.30 oynanacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
KUPADA YARI FİNAL MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU
3 Mart 2020 Salı, 20.30
Trabzonspor – Fenerbahçe
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Yardımcıları: Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
VAR: Fırat Aydınus
AVAR: Bahattin Duran
4 Mart Çarşamba, 20.30
Antalyaspor – Alanyaspor
Hakem: Alper Ulusoy
Yardımcıları: Cevdet Kömürcüoğlu
VAR: Ali Palabıyık
AVAR: Serkan Olguncan