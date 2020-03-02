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Terim kendi ile yarışıyor! Rekora 2 maç kaldı…
Süper Lig

Terim kendi ile yarışıyor! Rekora 2 maç kaldı…

Süper Lig'de üst üste 8 maç kazanan Galatasaray, Fatih Terim döneminin rekoru olan 9 galibiyeti kırmayı hedefliyor.

2 Mart 2020 07:22

Genlerbirliği’ni mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in kendi rekorunu kırmasına 2 maç kaldı.

Galatasaray’da 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanan Terim, 2 maç daha kazanırsa kendi rekorunu geliştirecek.

İŞTE GALATASARAY’IN 8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

2-1 Denizlispor

3-0 Konyaspor (D)

4-1 Kayserispor

3-0 Kasımpaşa (D)

3-1 Alanyaspor

1-0 Yeni Malatya

3-1 Fenerbahçe (D)

3-0 Gençlerbirliği

REKOR İÇİN ENGELLER: SİVASSPOR VE BEŞİKTAŞ

Fatih Terim’in rekoru kırmak için önündeki iki maç ise; şampiyonluk yarışındaki iki takıma karşı olacak. 25. haftada deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, 26. haftada ise; ezeli rakibi Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak.

Son güncelleme 07:22 | 2 Mart 2020
fatih terim galatasaray rekor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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