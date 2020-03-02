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Tekerlekli Sandalye Basketbol maçında unutulmaz an!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Bağcılar-İskenderun maçının son bölümünde unutulmayacak bir an yaşandı. 14 yaşındaki Dilara Aksakal ve rakibi Fatih Efe Bayram'ın dayanışması hepimize ders verdi.

2 Mart 2020 08:02

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde Bağcılar Engelliler Gençlik İskenderun Engelliler Derneği’ni 84-69 mağlup etti. Mücadelenin son topunda yaşananlar izleyenleri duygulandırırken herkesin takdirini topladı.

Rekabetin üst seviyede olduğu maçta bitime 25 saniye kala Bağcılar son hücumda topu 14 yaşındaki Dilara Aksakal ile buluşturmak istedi.

Ancak kendisine gelen pası elinden kaçıran Dilara’ya yardım takım arkadaşı yerine rakipten geldi… İskenderun forması giyen Fatih Efe Bayram elinden kaçırdığı topu alarak sayı atması için tekrar Dilara’ya verdi.

Topu alan Dilara üç kez sayı atmak için denedi ve rakibi Fatih her seferinde topu tekrar kendisine verdi. O anlarda salondaki izleyiciler ve tüm oyuncular alkışlarla Dilara’ya destek verdi.

14 yaşındaki oyuncu kariyerinin ilk sayısını kaydedemese de iki ismin örnek dayanışması gönülleri fethetti. Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde yaşanan bu olay Türk sporunda örnek davranış olarak hepimize ders verdi.

Son güncelleme 08:03 | 2 Mart 2020
basketbol dilara Fatih Efe Bayram Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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