Tekerlekli Sandalye Basketbol maçında unutulmaz an!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde Bağcılar Engelliler Gençlik İskenderun Engelliler Derneği’ni 84-69 mağlup etti. Mücadelenin son topunda yaşananlar izleyenleri duygulandırırken herkesin takdirini topladı.

Rekabetin üst seviyede olduğu maçta bitime 25 saniye kala Bağcılar son hücumda topu 14 yaşındaki Dilara Aksakal ile buluşturmak istedi.

Ancak kendisine gelen pası elinden kaçıran Dilara’ya yardım takım arkadaşı yerine rakipten geldi… İskenderun forması giyen Fatih Efe Bayram elinden kaçırdığı topu alarak sayı atması için tekrar Dilara’ya verdi.

Topu alan Dilara üç kez sayı atmak için denedi ve rakibi Fatih her seferinde topu tekrar kendisine verdi. O anlarda salondaki izleyiciler ve tüm oyuncular alkışlarla Dilara’ya destek verdi.

14 yaşındaki oyuncu kariyerinin ilk sayısını kaydedemese de iki ismin örnek dayanışması gönülleri fethetti. Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde yaşanan bu olay Türk sporunda örnek davranış olarak hepimize ders verdi.