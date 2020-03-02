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Survivor Parviz kimdir? Parviz Abdullayev kaç yaşında ve nereli?
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Survivor Parviz kimdir? Parviz Abdullayev kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020 ünlüler kadrosu arasında Parviz Abdullayev de yer alıyor. Abdullayev, 2010 yılında Azerbaycan’da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında?

2 Mart 2020 13:27

Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer alan Parviz Abdullayev'in hayatı merak konusu oldu. Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan’da dünyaya geldi. İşte Survivor Parviz’in merak edilenleri…

PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri “Cobra” kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.

Son güncelleme 13:27 | 2 Mart 2020
Parviz Abdullayev Parviz Abdullayev kimdir Survivor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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