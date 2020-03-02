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Survivor Elif kimdir? Elif Yıldırım Gören kaç yaşında?
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Survivor Elif kimdir? Elif Yıldırım Gören kaç yaşında?

2012 Yaz Olimpiyatları’ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olan Elif Yıldırım Gören Survivor 2020 yarışmasında mücadele ediyor. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif kaç yaşında ve nereli?

2 Mart 2020 14:03

Milli koşucu Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990 yılında Bursa’nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. İşte Elif Yıldırım Gören’in hayat hikayesi…

ELİF YILDIRIM KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Son güncelleme 14:03 | 2 Mart 2020
Elif Yıldırım Gören Survivor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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