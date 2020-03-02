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Sturridge’in ayrılığı İngiltere’de gündem oldu
Trabzonspor

Sturridge’in ayrılığı İngiltere’de gündem oldu

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Daniel Sturridge'in ayrılığı, İngiliz basınında geniş yer buldu.

SKOR DIŞ HABER 2 Mart 2020 16:09

Trabzonspor’un sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Daniel Sturridge ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşarak Daniel Sturridge’in sözleşmesini fesheden Trabzonspor, İngiliz yıldızın alacaklarından da vazgeçtiğini duyurdu. Trabzonspor’un Daniel Sturridge’i göndermesi, İngiltere’de geniş yankı buldu. İngilizler, Daniel Sturridge’in yine bekleneni veremediğini ve kariyeri boyunca yaşadığı senaryonun tekrarlandığını yazdı.

İngiliz basını, transfer sezonu kapandığı için Daniel Sturridge’in Avrupa’da bir kulübe imza atamayacağını, ancak Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından biriyle anlaşabileceğini yazdı. Manchester City, Chelsea, Liverpool gibi İngiltere’nin dev takımlarında oynama şansını değerlendiremeyen Daniel Sturridge ile MLS’te David Beckham’ın takımı Inter Miami ve DC United’ın ilgilendiği iddia edildi.

Manchester City altyapısında yetişen Daniel Sturridge, Chelsea’ye 7.25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Chelsea’de beklentilerin altında kalan forvet oyuncusu, Bolton’a kiralandı. Bolton’dan geri döndükten sonra Liverpool’un 15 milyon Euro vererek kadrosuna kattığı Daniel Sturridge, bir başka büyük takımda daha istenen performansına ulaşamadı. Liverpool’un West Brom’a kiralık giden yıldız futbolcu, geri döndükten sonra Trabzonspor’a bedelsiz imza attı.

Premier Lig’de 218 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 77 gol, 29 asist yaptı. Daniel Sturridge, Şampiyonlar Ligi’nde ise 28 maçta 4 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Trabzonspor forması ile toplam 16 maça çıkan Daniel Sturridge, 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Son güncelleme 16:09 | 2 Mart 2020
Daniel Sturridge trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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