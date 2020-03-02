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SON DAKİKA | Trabzonspor’da şok ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor

SON DAKİKA | Trabzonspor’da şok ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, İngiliz yıldız Daniel Sturridge ile olan sözleşmesini feshetti.

2 Mart 2020 12:03

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP), yaptığı açıklamada Sturridge’in geleceğe dönük alacaklarından vazgeçtiği belirtildi.

İngiliz futbolcu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 16 maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.

İşte Trabzonspor tarafından KAP’a yapılan açıklama:

“Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla”

Son güncelleme 12:39 | 2 Mart 2020
Daniel Andre Sturridge
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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