SON DAKİKA | Trabzonspor’da şok ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP), yaptığı açıklamada Sturridge’in geleceğe dönük alacaklarından vazgeçtiği belirtildi.

İngiliz futbolcu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 16 maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.

İşte Trabzonspor tarafından KAP’a yapılan açıklama:

“Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla”