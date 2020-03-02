Son dakika… Fenerbahçe Ersun Yanal ayrılığını KAP’a bildirdi!

Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi. Sarı lacivertli kulüp tecrübeli hoca ile yolların ayrıldığını resmi siteden açıklamasının ardından KAP’a da bildirdi. Yanal’ın görevine son veren Fenerbahçe KAP’a yaptığı açıklamada sözleşmenin karşılıklı anlayış çerçevesinde anlaşmaya varılarak sonlandırıldığı duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN KAP AÇIKLAMASI:

”Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.”

RESMİ SİTEDEN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Süper Lig'de beklenen performansın altında kalan Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Ersun Yanal'ın, son olarak salı günü Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak kupa maçında da takımın başında olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

ERSUN YANAL'IN İKİNCİ DÖNEMİ BAŞARISIZ

İlk döneminde Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde toplamda 53 maçta 27 galibiyet elde etti. Ersun Yanal, 13 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 13 mağlubiyet aldı. Ersun Yanal'ın öğrencileri bu 53 maçta 94 gole imza attı, kalesinde 59 gol gördü.

Süper Lig'de ise bu sürede 42 maçta görev yapan Ersun Yanal, 19 kez üç puanın sahibi oldu, 13 beraberlik elde etti, 10 kez sahadan puansız ayrıldı.

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde ligde 1.67 puan ortalaması tutturdu.