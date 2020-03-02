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Skandal gol yiyen De Gea’ya Keane’den şok sözler! ‘Onu öldürürdüm’
İngiltere Premier Lig

Skandal gol yiyen De Gea’ya Keane’den şok sözler! ‘Onu öldürürdüm’

Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, Everton maçında hatalı gol yiyen David De Gea'ya çok sert tepki gösterdi.

2 Mart 2020 08:31

Manchester United’ın eski kaptanlarından Roy Keane, Everton maçında skandal bir hata yaparak gol yiyen kaleci David De Gea’yı canlı yayında çok ağır eleştirdi. Sky Sports’ta maçın yorumculuğunu yapan Keane gole sebep olan hatayla ilgili, “O takımın teknik direktörü veya futbolcusu olsaydım David’i öldürürdüm, orada neyi bekliyor ki, çok delice” ifadelerini kullandı.

De Gea’nın hareketini “kibirli” olarak açıklayan Keane, “Onu devre arasında linç ederdim. Bunun mazereti olmaz” sözlerini sarf etti. Sosyal medyada ise bazı İngiliz taraftarlar yıllardır Manchester United kalesini koruyan İspanyol eldivene haksızlık yapıldığını söylerken bir kesim ise yapılan hatanın affedilemez olduğunu söyledi.

Manchester United’ın Everton’a konuk olduğu maç 1-1 bitmişti. De Gea, çok müsait durumda takım arkadaşından aldığı geri pasta topu ayağında bekletmiş, rakibi Calvert-Lewin geldiğinde ise topu uzaklaştırmaya çalışmış ancak top genç futbolcunun ayağına çarparak ağlarla buluşmuştu.

Son güncelleme 08:32 | 2 Mart 2020
David de Gea ingiltere manchester united Roy Keane
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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