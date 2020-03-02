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Süper Lig

Robert Prosinecki: ‘Sezonun en iyi maçını oynadık’

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında oynanan maçın ardından Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu. Prosinecki, "Sezonun en iyi maçını oynadık" dedi.

2 Mart 2020 23:13

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki hak ettikleri bir üç puan aldıklarını vurgulayarak, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün hak edilmiş bir galibiyet aldık. Belki de sezonun en iyi maçını oynadık. İyi gidiyoruz son 4 maçta 8 puan aldık” dedi.

Prosinecki, “Maçlarda artık oyuncularımın öz güvenlerini kazandığını görüyoruz. Bunu daha önce de söylemiştim; Kayserispor lige havlu atmıyor. Bunu bu maçta gösterdik. Ligde kalma adına 3 puan alarak önemli bir adım attığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘Kayserispor hak ettiği üç puanı aldı’

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, “Kayserispor hak ettiği bir 3 puan aldı. Biz de maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Özellikle iyi oynadığımız bölümde gol yedik ve maçı kaybettik. Bu maçtan eksiklerimizi çıkarıp haftaya yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

Son güncelleme 23:39 | 2 Mart 2020
göztepe Hes Kablo Kayserispor Robert Prosinecki süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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