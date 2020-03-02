Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir geride kalan 23 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu topladığı 46 puanla ikinci sırada bulunurken, Gaziantep temsilcisi ise 8 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyetle elde ettiği 31 puanla 9. basamakta yer alıyor. İşte Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçının saati ve kanalı…

Medipol Başakşehir, Gaziantep maçında galip gelmesi halinde haftayı 49 puanla lider kapatmış olacak.

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 24. haftasında Başakşehir, bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.