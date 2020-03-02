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Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig

Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Medipol Başakşehir, bugün ağırlayacağı Gaziantep FK'yı mağlup ederek haftayı lider kapatmanın hesaplarını yapıyor. Peki Başakşehir Gaziantep maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2 Mart 2020 08:11

Medipol Başakşehir geride kalan 23 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu topladığı 46 puanla ikinci sırada bulunurken, Gaziantep temsilcisi ise 8 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyetle elde ettiği 31 puanla 9. basamakta yer alıyor. İşte Medipol Başakşehir Gaziantep FK maçının saati ve kanalı…

Medipol Başakşehir, Gaziantep maçında galip gelmesi halinde haftayı 49 puanla lider kapatmış olacak.

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 24. haftasında Başakşehir, bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 08:11 | 2 Mart 2020
Başakşehir gaziantep Gaziantep FK Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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