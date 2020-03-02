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MAÇ SONUCU | Real Madrid 1-0 Barcelona | Real, El Clasico’yu kazandı, zirve el değiştirdi!
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Real Madrid 1-0 Barcelona | Real, El Clasico’yu kazandı, zirve el değiştirdi!

Real Madrid Barcelona maçı ile La Liga'da 26. hafta heyecanı devam etti. El Clasico'da gülen taraf 2-0'la ev sahibi Real Madrid oldu. Real Madrid bu sonuçla 56 puana yükselerek Barça'nın bir puan üstüne çıktı ve ligde zirvenin yeni sahibi oldu. Real ayrıca 2014'ten bu yana ligde ilk kez Barcelona'yı sahasında devirdi.

2 Mart 2020 01:03

İspanya La Liga’nın 26. haftasında Real Madrid, dünyanın merakla beklediği El Clasico’da Barcelona’yı konuk etti. Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ligde zirveye yeniden oturdu.

Real Madrid nefes kesen maçta Barça’yı 71’de Vinicius Jr ve 90+2’de Mariano Diaz’ın golleriyle devirdi ve 56 puanla ligde zirveye oturdu. Barcelona ise 55 puanda kaldı ve hem zirveyi rakibine verdi hem de bu sezon ligde iki El Clasico’da da gol sevinci yaşayamamış oldu.

Real Madrid, 25 Ekim 2014’te oynanan ve Real Madrid’in 3-1 kazandığı El Clasico’dan sonra La Liga’da ilk kez Santiago Bernabeu’da Barça’ya karşı galibiyet sevinci yaşadı.

Son güncelleme 01:03 | 2 Mart 2020
barcelona ispanya la liga Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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