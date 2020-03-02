SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması: Garanti edemeyiz!
Lig Kupası’nda kazanan Manchester City oldu!
İngiltere Premier Lig

Lig Kupası’nda kazanan Manchester City oldu!

Wembley'de Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Macnhester City, Lig Kupası'nın üst üste üçüncü, son 7 senede ise beşinci kez sahibi oldu!

2 Mart 2020 00:12

Carabao Cup (İngiltere Lig Kupası) finalinde Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Wembley’de oynanan mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan Manchester City, üst üste üçüncü, son yedi sezonda ise beşinci kez kupayı müzesine götürdü.

Manchester City’ye galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Sergio Agüero ile 30. dakikada Rodri kaydetti. Aston Villa’nın tek golü ise 41. dakikada Samatta’dan geldi.

Son 7 yılda 5. kez kupayı kazanan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019’un ardından toplamda 7. kez kupayı müzesine götürdü.

Kariyerinde 14 finale çıkan Pep Guardiola, böylece bu maçla birlikte 13. kez bir finalden galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya da imza atmış oldu.

Son güncelleme 00:12 | 2 Mart 2020
aston villa Carabao Cup İngiltere Lig Kupası Finali Lig Kupası Manchester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Gaziantep
Kayserispor
Bugün - 20:00
-
Göztepe S.K.
TÜMÜNÜ GÖR