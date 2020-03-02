Juventus’ta Ronaldo ile Dybala’dan takım arkadaşlarına eleştiri

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Lyon’a ilk maçta 1-0 mağlup olan Juventus’ta Cristiano Ronaldo ile Paulo Dybala’nın devre arasındaki konuşmaları kameralara yansıdı.

İkinci yarıya çıkmak için tünelde bekleyen oyuncular, takıma yönelik şikayette bulunurken konuşurken kamerayı fark etmedi. Hücumda yalnız kaldıklarını belirten Ronaldo “Orta sahadakiler bize destek olmuyor” dedi. Dybala ise, “Kimse topu alamıyor” şeklinde cevap verdi.

İkilinin ekranlara yansıyan konuşmasının sonunda da Portekizli yıldız “Biliyorum, sadece ikinci şans toplarını değil, hiçbir topu kazanamıyorlar” cümlesini kurdu.

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde 17 Mart Salı günü Lyon’u konuk edecek.

Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkarken, 25 gol atarken 3 de asist yaptı.

Dybala ise çıktığı 33 maçta 12’şer gol ve asistle toplam 24 gole katkıda bulundu.

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