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Jorge Jesus kimdir? İşte Jorge Jesus’un teknik direktörlük kariyeri…
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Jorge Jesus kimdir? İşte Jorge Jesus’un teknik direktörlük kariyeri…

Teknik direktör Jorge Jesus'un adı Fenerbahçe ile anılıyor. Ersun Yanal ile yollarını ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü içi kulislerde Jorge Jesus iddiaları sürüyor. Peki Jorge Jesus kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

2 Mart 2020 10:43

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus futbol oynadığı dönmede orta sahada görev alıyordu. Jorge Jesus futbolu bırakmasının hemen ardından teknik direktörlüğe başladı. İşte Jorge Jesus’un kariyeri…

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro Jesus, 4 Temmuz 1954’te dünyaya geldi.

Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı.

Jorge Jesus, 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli olmuştur.

KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1969–1971 Estrela Amadora 1971–1973 Sporting CP

Profesyonel kariyeri

1973–1976 Sporting CP 1973–1974 → Peniche (kira) 1974–1975 → Olhanense (kira) 1976–1977 Belenenses 1977–1978 Riopele 28 1978–1979 Juventude Évora 1979–1980 União Leiria 1980–1983 Vitória Setúbal 1983–1985 Farense 1985–1987 Estrela Amadora 1987–1988 Benfica Castelo Branco 1988–1989 Almancilense

Teknik direktörlük kariyeri

1989–1993 Amora 1993–1996 Felgueiras 1997–1999 Felgueiras 1998-1998 União Madeira 1998–2000 Estrela Amadora 2000–2002 Vitória Setúbal 2002–2003 Estrela Amadora 2003–2004 Vitória Guimarães 2005-2005 Moreirense 2005–2006 União Leiria 2006–2008 Belenenses 2008–2009 Braga 2009–2015 Benfica 2015-           Sporting CP

Son güncelleme 10:43 | 2 Mart 2020
Jorge Jesus
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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