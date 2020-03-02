İsviçre Futbol Ligi, Corona virüsü nedeniyle askıya alındı!

İsviçre Futbol Ligi (SFL); Avrupa’da görülmeye başlanan ve özellikle İsviçre’nin İtalya sınırına denk gelen Kuzey İtalya bölgesinde etkili olan Corona virüsü sebebiyle askıya alındı.

Ligin gelişmelere göre en erken 23 Mart’ta yeniden başlayabileceği açıklamada ifade edilirken, kulüplerin kapalı kapılar ardında karşılaşmalara çıkmak istememesi ligin tamamen askıya alınmasına sebep oldu.

20’den fazla insanda Corona virüsü’nün tespit edildiği İsviçre’de geçen cuma günü bin kişiden daha fazla insanın katılabileceği tüm etkinlikler 15 Mart tarihine kadar iptal edilmişti.

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SFL’den yapılan açıklamada “Maçların seyircisiz oynanması da tartışıldı ancak kulüpler bunu maddi sebeplerden ve hala maçlar için alternatif tarihlerin mevcut olmasından ötürü bu adımı atmaya karar vermiştir” ifadeleri yer aldı.

En üst lig olan Raiffeisen Super League ve bir alt lig olan Brack.ch Challenge League’den oluşan İsviçre Futbol Ligi yapısında her ligde 10’ar takım olmak üzere 20 takım mücadele ediyor ve Super League’de seyircisi ortalaması 11 bin civarında seyrediyor.