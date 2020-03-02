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İrfan Can Kahveci: ‘İnşallah hiç savaş olmayan zamanlar gelir’
Süper Lig

İrfan Can Kahveci: ‘İnşallah hiç savaş olmayan zamanlar gelir’

Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, 3-1 kazandıkları ve bir gol attığı Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

2 Mart 2020 23:54

Medipol Başakşehir´in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçı sonrasında Demirören Haber Ajansı´na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İdlib’de şehit düşen ve yaralanan askerler için çok üzgün olduğunu dile getiren Kahveci, “Öncelikle şehitlerimize Allah´tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Umuyorum ilerleyen günlerde devletimiz için güneşli günler doğar. Hiç savaş olmayan, teröristlerle mücadele etmediğimiz, şehitlerimizin olmadığı zamanlar inşallah gelir” şeklinde konuştu.

Gaziantep FK karşısındaki galibiyet için Kahveci, “Lig devam ediyor. Bugün maç oynamak biraz zor oldu. İlk yarıda bunu takım olarak hissettik. İkinci yarıda biraz daha toparladık. Bugün galip geldik ama çok da mutlu değiliz” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL BİR KURA ÇEKTİK”

Başakşehir´in UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşmesini değerlendiren Kahveci, “Diğer rakiplere bakarak güzel bir kura çektik. İnşallah bunu maçta değerlendiririz, bu sahada belli oluyor. Biz bunu Sporting karşısında gösterdik. Deplasmanda 3-1´lik skorla mağlup olmuştuk ama kendi sahamızda kazanmasını ve tur atlamasını bildik. İnşallah gidebildiğimiz yere kadar gideriz” diye konuştu.

“ASKERLERİMİZDEN İYİ TEPKİLER VAR”

Attığı golden sonra verdiği asker selamı ile ilgili ise milli oyuncu, “Böyle bir durum olmasaydı yapmayacaktım. Avrupa´da da attığım gollerden sonra yaptım ancak insanlar başka yönlere çekti. Farklı bir durum vardı ve selamı yaptım. Askerlerimizden iyi tepkiler aldım ama bazı insanlar gereksiz yerlere çekiyor, umarım ilerleyen dönemde artık çekmezler” dedi.

Son güncelleme 23:54 | 2 Mart 2020
irfan can kahveci Medipol Başakşehir
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