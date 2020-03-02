SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD’den kritik açıklama: Türkiye’ye hava desteği vermeyeceğiz
MAÇ SONUCU | HES Kablo Kayserispor 1-0 Göztepe | Kayseri’den kritik üç puan!
Süper Lig

MAÇ SONUCU | HES Kablo Kayserispor 1-0 Göztepe | Kayseri’den kritik üç puan!

Kayserispor Göztepe maçı ile Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi sona erdi. Kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Kayserispor, konuğu Göztepe'yi tek golle devirdi ve 19 puana yükselerek düşme hattının üstündeki Konyaspor'la farkı üçe indirdi. Ev sahibi yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. 34 puanda kalan Göz Göz'ün ise beş maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

2 Mart 2020 18:11

Süper Lig’de 24. haftanın kapanış maçında Hes Kablo Kayserispor, Göztepe’yi konuk etti. Nefes kesen, kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada gülen taraf, 1-0’lık skorla ev sahibi Kayserispor oldu.

Bu sonuçla 19 puana yükselen Kayserispor, son sırada kalsa da 15. sıradaki Konyaspor’la farkı üçe indirmeyi başardı ve dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Maddi zorluklar içinde olan ve kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, Robert Prosinecki yönetiminde bu seriden 8 puan çıkardı.

Ev sahibi Kayserispor, Muris Mesanovic’in 71. dakikada kaydettiği golle üç puana uzanırken maç eksiğiyle Göztepe 34 puanda kaldı. Göz Göz’ün beş maçlık yenilmezlik serisi renktaşına karşı bozulmuş oldu.

Son güncelleme 22:04 | 2 Mart 2020
göztepe Hes Kablo Kayserispor kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
3
-
1
Gaziantep
Kayserispor
Bugün - 20:00
1
-
0
Göztepe S.K.
TÜMÜNÜ GÖR