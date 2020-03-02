MAÇ SONUCU | HES Kablo Kayserispor 1-0 Göztepe | Kayseri’den kritik üç puan!

Süper Lig’de 24. haftanın kapanış maçında Hes Kablo Kayserispor, Göztepe’yi konuk etti. Nefes kesen, kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada gülen taraf, 1-0’lık skorla ev sahibi Kayserispor oldu.

Bu sonuçla 19 puana yükselen Kayserispor, son sırada kalsa da 15. sıradaki Konyaspor’la farkı üçe indirmeyi başardı ve dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Maddi zorluklar içinde olan ve kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, Robert Prosinecki yönetiminde bu seriden 8 puan çıkardı.

Ev sahibi Kayserispor, Muris Mesanovic’in 71. dakikada kaydettiği golle üç puana uzanırken maç eksiğiyle Göztepe 34 puanda kaldı. Göz Göz’ün beş maçlık yenilmezlik serisi renktaşına karşı bozulmuş oldu.