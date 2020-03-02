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Gökhan ile Caner için ‘Feda’ yoksa ‘Veda’ var!
Süper Lig

Gökhan ile Caner için ‘Feda’ yoksa ‘Veda’ var!

Beşiktaş, üç ay sonra sözleşmeleri bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in yıllık ücretlerini yüzde 40 oranında azaltmayı planlıyor. Fedakarlık yapmayı kabul etmezlerse deneyimli oyuncularla yolların ayrılabileceği iddia edildi.

2 Mart 2020 08:24

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka kadroda tutulmalarını istediği deneyimli savunma bekleriyle önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Yönetimi sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yola devam etmenin planlarını yapıyor.

Kartal'a 2016 yılında ezeli rakip Fenerbahçe'den bedelsiz gelen 35 yaşındaki Gökhan Gönül yıllık 1 milyon 650 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başına 4 bin euro kazanıyor. Inter'den 2016'da 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 31 yaşındaki Caner Erkin'e ise 1 milyon 750 bin euro yıllık ücret ve puan başına 4 bin euro ödeniyor.

Yaşanan mali kriz ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu finansal fair play talimatı nedeniyle futbol takımına ait harcamaları azaltmak zorunda olan siyah-beyazlılar, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den ciddi miktarda fedakarlık yapmalarını isteyecek.

Buna göre her iki futbolcunun da mevcut senelik ücretlerinin yüzde 40 oranında azaltılması planlanıyor. Gökhan'a yıllık garanti ücret olarak 1 milyon euro, Caner'e ise 1.1 milyon euro önerilmesi bekleniyor. Bu rakamları Türk Lirası üzerinden teklif edecek olan yönetimin, puan başı ücretlerini de tamamen kaldıracağı ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetim, Gökhan ve Caner'e resmi teklifini sezon sonuna doğru iletecek. Yüzde 40'a varan oranda fedakarlık yapmayı kabul ederlerse deneyimli oyuncularla nikah tazelenecek. Tarafların ortak bir noktada buluşamaması halinde Gökhan ve Caner'le büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

Son güncelleme 08:24 | 2 Mart 2020
beşiktaş Caner Erkin Gökhan Gönül
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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