Gökhan ile Caner için ‘Feda’ yoksa ‘Veda’ var!

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka kadroda tutulmalarını istediği deneyimli savunma bekleriyle önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Yönetimi sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yola devam etmenin planlarını yapıyor.

Kartal'a 2016 yılında ezeli rakip Fenerbahçe'den bedelsiz gelen 35 yaşındaki Gökhan Gönül yıllık 1 milyon 650 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başına 4 bin euro kazanıyor. Inter'den 2016'da 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 31 yaşındaki Caner Erkin'e ise 1 milyon 750 bin euro yıllık ücret ve puan başına 4 bin euro ödeniyor.

Yaşanan mali kriz ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu finansal fair play talimatı nedeniyle futbol takımına ait harcamaları azaltmak zorunda olan siyah-beyazlılar, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den ciddi miktarda fedakarlık yapmalarını isteyecek.

Buna göre her iki futbolcunun da mevcut senelik ücretlerinin yüzde 40 oranında azaltılması planlanıyor. Gökhan'a yıllık garanti ücret olarak 1 milyon euro, Caner'e ise 1.1 milyon euro önerilmesi bekleniyor. Bu rakamları Türk Lirası üzerinden teklif edecek olan yönetimin, puan başı ücretlerini de tamamen kaldıracağı ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetim, Gökhan ve Caner'e resmi teklifini sezon sonuna doğru iletecek. Yüzde 40'a varan oranda fedakarlık yapmayı kabul ederlerse deneyimli oyuncularla nikah tazelenecek. Tarafların ortak bir noktada buluşamaması halinde Gökhan ve Caner'le büyük ihtimalle yollar ayrılacak.