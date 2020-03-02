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Gökhan Gönül antrenmana çıkmadı, Boateng salonda çalıştı
Süper Lig

Gökhan Gönül antrenmana çıkmadı, Boateng salonda çalıştı

Ankaragücü ile Cuma günü karşılaşacak olan Beşiktaş, iznin ardından çalışmalara başladı. Alanyaspor maçında sakatlanan Gökhan Gönül antrenmanda yer almazken, Boateng salonda çalıştı.

2 Mart 2020 15:04

Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ün karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanın ilk bir saati kondisyon çalışmasıyla geçti. Futbolcular bu bölümde koşu, kuvvet ve dripling çalışması yaparken ikinci bölümde topla çalıştı. Pas organizasyonundan sonra yapılan 3 takımlı turnuva maçlarının yer aldığı çift kale ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılarda salonda çalışan Boateng ve sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Gökhan’ın Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.

Beşiktaş yarın yapacağı idman ile Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

Son güncelleme 15:04 | 2 Mart 2020
beşiktaş Gökhan Gönül süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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