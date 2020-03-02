Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Derbi tarihi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışı kıyasıya sürüyor. Ligdeki son karşılaşmalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında yer aldığını bir kez daha gösteren Galatasaray, Sergen Yalçın ile yeni bir hava yakalamaya çalışan Beşiktaş’ı 26. haftada sahasında ağırlayacak. TFF’nin yayınladığı maç programını ve Galatasaray Beşiktaş derbi maçınının tarihini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. TFF’nin açıkladığı maç programına göre, derbi 15 Mart Pazar akşamı saat 19.00’da oynanacak.

TFF, Süper Lig`de 26, 27 ve 28. haftanın programını açıkladı! İşte Trabzonspor-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçının tarihi! 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26, 27 ve 28. hafta müsabaka programları açıklandı. Buna göre kritik 26. haftada Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı 15 Mart Pazar günü saat 16.00`da, Galatasaray Beşiktaş maçı ise aynı gün saat 19.00`da oynanacak. İlgili Haberi Oku