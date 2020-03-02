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Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Derbi tarihi belli oldu!
Süper Lig

Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Derbi tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 26, 27 ve 28. hafta maç programlarını açıkladı. Böylece Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbi maçının da tarihi belli oldu. Peki Galatasaray Beşiktaş derbi maçı ne zaman oynanacak?

2 Mart 2020 20:40

Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışı kıyasıya sürüyor. Ligdeki son karşılaşmalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında yer aldığını bir kez daha gösteren Galatasaray, Sergen Yalçın ile yeni bir hava yakalamaya çalışan Beşiktaş’ı 26. haftada sahasında ağırlayacak. TFF’nin yayınladığı maç programını ve Galatasaray Beşiktaş derbi maçınının tarihini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. TFF’nin açıkladığı maç programına göre, derbi 15 Mart Pazar akşamı saat 19.00’da oynanacak.

02 Mart 2020 TFF, Süper Lig`de 26, 27 ve 28. haftanın programını açıkladı! İşte Trabzonspor-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçının tarihi! 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26, 27 ve 28. hafta müsabaka programları açıklandı. Buna göre kritik 26. haftada Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı 15 Mart Pazar günü saat 16.00`da, Galatasaray Beşiktaş maçı ise aynı gün saat 19.00`da oynanacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:40 | 2 Mart 2020
beşiktaş derbi futbol galatasaray süper lig tff
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
24 13 47
5 Besiktas
24 12 40
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