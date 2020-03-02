Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı… Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe’de haftalardır yaşanan puan kayıpları sonrasında Ersun Yanal’ın bileti kesildi. Taraftarların da yakından takip ettiği gelişmelerin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa hangi ismin geleceği henüz belli olmadı. Sosyal medyada ise Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçeceği iddiaları yer alıyor. Ayrıca Erol Bulut, Ümit Özat gibi isimlerin de sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmi olarak açıklandığında sayfamızda yer alacak.

ERSUN YANAL'IN İKİNCİ DÖNEMİ BAŞARISIZ

İlk döneminde Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde toplamda 53 maçta 27 galibiyet elde etti. Ersun Yanal, 13 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 13 mağlubiyet aldı. Ersun Yanal'ın öğrencileri bu 53 maçta 94 gole imza attı, kalesinde 59 gol gördü.

Süper Lig'de ise bu sürede 42 maçta görev yapan Ersun Yanal, 19 kez üç puanın sahibi oldu, 13 beraberlik elde etti, 10 kez sahadan puansız ayrıldı.

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde ligde 1.67 puan ortalaması tutturdu.