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Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı… Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Süper Lig

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı… Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı olarak yolları ayırma kararı alındığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Fenebahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilmeye başlandı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması beklenen adaylar arasında Süper Lig'i yakından tanıyan isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...

2 Mart 2020 12:43

Fenerbahçe’de haftalardır yaşanan puan kayıpları sonrasında Ersun Yanal’ın bileti kesildi. Taraftarların da yakından takip ettiği gelişmelerin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa hangi ismin geleceği henüz belli olmadı. Sosyal medyada ise Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçeceği iddiaları yer alıyor. Ayrıca Erol Bulut, Ümit Özat gibi isimlerin de sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmi olarak açıklandığında sayfamızda yer alacak.

SON DAKİKA Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi

ERSUN YANAL'IN İKİNCİ DÖNEMİ BAŞARISIZ

İlk döneminde Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde toplamda 53 maçta 27 galibiyet elde etti. Ersun Yanal, 13 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 13 mağlubiyet aldı. Ersun Yanal'ın öğrencileri bu 53 maçta 94 gole imza attı, kalesinde 59 gol gördü.

Süper Lig'de ise bu sürede 42 maçta görev yapan Ersun Yanal, 19 kez üç puanın sahibi oldu, 13 beraberlik elde etti, 10 kez sahadan puansız ayrıldı.

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde ligde 1.67 puan ortalaması tutturdu.

Son güncelleme 12:43 | 2 Mart 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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