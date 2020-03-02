Ekrem İmamoğlu’ndan İBB’li güreşçilere: ‘Sizlerin başarısı milletimizin yüreğine su serpiyor’

SÖZCÜ / İSTANBUL/ FOTOĞRAFLI-VİDEOLU İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda temsil etmek için mücadele eden İBB Spor Kulübü milli güreşçilerini ve antrenörlerini makamında ağırladı. Ziyarette, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, “Şu anda burada 8 arkadaşımız var; 5’i grekoromen, 3’ü serbest branşta. Burada olan arkadaşlarımız Olimpiyat kotası alma mücadelesi veren arkadaşlarımız. Cenk İldem, zaten Olimpiyat kotasını kazandı. Olimpiyatlara gidecek” diye konuştu.

‘İBB, GÜREŞ KONUSUNDA İYİ BİR GELENEK OLUŞTURMUŞ’

Güreş’in, Türkiye için “gurur kaynağı” bir spor olduğunu vurgulayan İmamoğlu, İBB’nin güreş konusunda iyi bir geleneğe sahip olduğunu ifade etti. Çocukluğundan beri kendi yaptığı sporun dışında, en fazla takip ettiği spor dalının güreş olduğunu belirten İmamoğlu, “Güreş, milletçe takip ettiğimiz ve gurur duyduğumuz bir branş. Olimpiyatlarda her zaman göğsümüzü kabartmış bir branşımız. Ana ve ata sporumuza sahip çıkma sorumluluğumuz var. İBB de bugüne kadar bu sorumluluğunu yerine getirmiş. Bundan sonra daha iyisini yapmak durumundayız” dedi.

‘İNŞALLAH BOLCA MADALYA İLE DÖNERSİNİZ’

İBB Başkanı olarak Tokyo Olimpiyatları’na katılmak istediğini belirten İmamoğlu, “Umuyorum gelirim, orada güzel sevinçlerinize eşlik ederim, ortak olurum. Diğer branşlarda da başarı elde etmek istiyoruz. İnşallah bolca madalyayla dönersiniz. Hepimiz ülkemizin gergin günlerinin farkındayız. Üzüntülerimiz var. Açıkçası, sizlerin bu başarısı, milletimizin de yüreğine su serpiyor. Onu da hissetmenizi diliyoruz, istiyoruz. Hepinize içten, yürekten başarılar diliyoruz. Moralli bir şekilde yanınızdayız hem bugün hem yarın” diye konuştu.

Editör: Ümit TÜRK