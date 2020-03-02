David Beckham’ın takımı kötü başladı! İlk maçta sürpriz konuk

İngiltere’nin efsane futbolcularından David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Amerikan Birinci Futbol Ligi’nde (MLS) ilk maçına Los Angeles FC deplasmanında çıktı. Miami Inter’in 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı, İngiliz ünlü aşçı Gordon Ramsey de tribünden izledi. David ve Victoria Beckham’ı ilk maçında yalnız bırakmayan ve İngiltere’den kalkıp gelen Gordon Ramsey, ikili ile uzun süre sohbet etti.

David Beckham, eşi ile oğlu Brooklyn ve sevgilisi Nicola Peltz ile birlikte izlediği maça keyifli başladı ancak üzgün bitirdi. Gençliğinde futbol oynayan ve sakatlıklar nedeniyle futbolculuk kariyerine devam edemeyen Gordon Ramsey’in, David Beckham’a bazı tavsiyeler verdiği gözlendi. Inter Miami’yi yaklaşık 300 kadar taraftar da Los Angeles’ta desteklemeye geldi.

Karşılaşma öncesi maçtan çok David Beckham ve ailesi ilgi gördü. Her iki takım taraftarları da yıldız isimle fotoğraf çektirmek için yarıştı.

David Beckham’ın yeni takımı, ilk maçında Carlos Vela’nın 44. dakikada attığı muhteşem golle 1-0 mağlup oldu.

Carlos Vela GOLAZO on repeat pic.twitter.com/YbtUipqDrU — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2020

MLS TARİHİNE GEÇTİ

Manchester United altyapısında yetişen ve kulübün sembol isimlerinden biri olmayı başaran David Beckham, daha sonra İspanyol devi Real Madrid’e transfer oldu. Real Madrid’de 4 yıl oynadıktan sonra MLS takımlarından Los Angeles Galaxy takımına giden David Beckham, Milan ve Paris Saint Germain’de oynadıktan sonra 2013 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

David Beckham, İngiltere Milli Takımı formasını da 115 kez giydi.

ABD’de hem futbolcu hem de takım sahibi tek isim olan David Beckham, MLS tarihine geçmeyi başardı.