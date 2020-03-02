Daniel Sturridge’e futboldan men cezası!

Gün içerisinde Trabzonspor’un karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Daniel Sturridge’e İngiltere Futbol Federasyonu’ndan ceza geldi. İngiliz futbolcu, Liverpool’da oynadığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle 4 ay futboldan men cezası aldı. Sturridge ayrıca 150 bin Sterlin para cezası da ödeyecek.

30 yaşındaki futbolcu, bu süre içerisinde FIFA üyesi olan hiçbir ülkede forma giyemeyecek.

2018 yılının Ocak ayında bahis kuralını çiğneyen eski Trabzonsporlu futbolcu, 2019 yılının Temmuz ayında 6 hafta ve 75 bin Sterlin ceza almıştı.

Daniel Sturridge’in 2018-2019 sezonun ara transfer döneminde kardeşine hangi takıma kiralanacağına dair bahis tavsiyesi verdiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu dönemde, kardeşi Leon ile Whatsapp görüşmeleri ortaya çıkan İngiliz futbolcunun, “Gideceğim takım olarak Sevilla için bahis oyna. Eğer kaybedersen sana paranı geri vereceğim. Ama saat 18.00’e kadar bekle. Saat 15.00’te toplantı olacak ve sonuçtan emin olduktan sonra oyna” şeklinde mesaj attığı ortaya çıkarılmıştı.