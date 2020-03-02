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Corona virüsü Daçka’yı da vurdu! Darüşşafaka Tekfen Virtus Bologna maçı ertelendi
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Corona virüsü Daçka’yı da vurdu! Darüşşafaka Tekfen Virtus Bologna maçı ertelendi

7Days EuroCup Son 16 Turu B Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanması planlanan karşılaşma, İtalyan temsilcisinin Türkiye'ye gelememesinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

2 Mart 2020 22:29

EuroLeague yönetimi, Darüşşafaka Tekfen – Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak olan karşılaşmayı ertelediğini duyurdu.

Bu kararın, Corona virüsü nedeniyle İtalya’dan Türkiye’ye gidecek olan uçak seferlerinin durdurulması dolayısıyla aldığını belirtti.

Yönetim, ileri bir tarihe ertelenen mücadelenin farklı bir ülkede oynanma ihtimalinin de bulunduğunu ifade ederken, detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını vurguladı.

Darüşşafaka Tekfen – Segafredo Virtus Bologna maçını kazanan taraf, Son 16 Turu B Grubu’nu 2. sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdıracak.

Son güncelleme 22:29 | 2 Mart 2020
7Days EuroCup Darüşşafaka Tekfen Segafredo Virtus Bologna
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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