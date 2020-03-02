Corona virüsü Daçka’yı da vurdu! Darüşşafaka Tekfen Virtus Bologna maçı ertelendi

EuroLeague yönetimi, Darüşşafaka Tekfen – Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak olan karşılaşmayı ertelediğini duyurdu.

Bu kararın, Corona virüsü nedeniyle İtalya’dan Türkiye’ye gidecek olan uçak seferlerinin durdurulması dolayısıyla aldığını belirtti.

Yönetim, ileri bir tarihe ertelenen mücadelenin farklı bir ülkede oynanma ihtimalinin de bulunduğunu ifade ederken, detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını vurguladı.

Darüşşafaka Tekfen – Segafredo Virtus Bologna maçını kazanan taraf, Son 16 Turu B Grubu’nu 2. sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdıracak.