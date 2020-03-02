CANLI YAYIN | Medipol Başakşehir – Gaziantep FK

Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında zirve yarışının ortaklarından Medipol Başakşehir ile orta sıraların takımı Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Saat 20:00’da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Zorlu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir 46 puanla 4. sırada yer alırken, 31 puanı bulunan Gaziantep FK ise 9. sırada.
BAŞAKŞEHİR 0-0 GAZİANTEP FK (İlk yarı sona erdi)
- Dakika 12′ Hızlı hücuma çıkan Başakşehir’de Edin Visca ceza sahasındaki Crivelli’ye yerden pasını attı. Fransız golcünün vuruşunu kaleci Günay çıkarmayı başardı.
- Dakika 2′ Gaziantep FK’nın atağında Twumasi’nin şutu direkten döndü.
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode
MAÇ BAŞLANGIÇ FORMASYONU