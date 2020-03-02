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CANLI YAYIN | Medipol Başakşehir – Gaziantep FK
Süper Lig

CANLI YAYIN | Medipol Başakşehir – Gaziantep FK

Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...

2 Mart 2020 19:49

Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında zirve yarışının ortaklarından Medipol Başakşehir ile orta sıraların takımı Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Saat 20:00’da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Zorlu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir 46 puanla 4. sırada yer alırken, 31 puanı bulunan Gaziantep FK ise 9. sırada.

BAŞAKŞEHİR 0-0 GAZİANTEP FK (İlk yarı sona erdi)

  • Dakika 12′ Hızlı hücuma çıkan Başakşehir’de Edin Visca ceza sahasındaki Crivelli’ye yerden pasını attı. Fransız golcünün vuruşunu kaleci Günay çıkarmayı başardı.
  • Dakika 2′ Gaziantep FK’nın atağında Twumasi’nin şutu direkten döndü.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode

MAÇ BAŞLANGIÇ FORMASYONU

Son güncelleme 20:51 | 2 Mart 2020
Gaziantep FK Medipol Başakşehir
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
24 13 47
5 Besiktas
24 12 40
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