Beşiktaş’ta Gökhan Gönül sakatlandı

Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta takım kaptanlarından Gökhan Gönül sakatlandı. Tecrübeli futbolcunun Cuma günü Süper Lig’de oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giymesi zor görünüyor. 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan için yapılan açıklama şöyle;

“Futbol Takımımızın A. Alanyaspor ile oynadığı maçta sağ arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir. Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”