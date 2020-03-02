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Beşiktaş’ta Gökhan Gönül sakatlandı
Süper Lig

Beşiktaş’ta Gökhan Gönül sakatlandı

Beşiktaş'ta sağ üst adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanda yer almayan Gökhan Gönül'ün Cuma günü oynanacak Ankaragücü maçında forma giymesi zor görünüyor.

2 Mart 2020 11:57

Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta takım kaptanlarından Gökhan Gönül sakatlandı. Tecrübeli futbolcunun Cuma günü Süper Lig’de oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giymesi zor görünüyor. 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan için yapılan açıklama şöyle;

“Futbol Takımımızın A. Alanyaspor ile oynadığı maçta sağ arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir. Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Son güncelleme 11:57 | 2 Mart 2020
beşiktaş Gökhan Gönül süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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