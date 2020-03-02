Başakşehir Gaziantep maç özeti ve golleri izle! Başakşehir 3 golle güldü!

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep Futbol Külübü’nü ağırladı. Zorlu karşılaşmanın ikinci yarısında üst üste pozisyonlar yakalayan ev sahibi Başakşehir karşılaşmadan 3-1’lik skor ile galip ayrıldı. Başakşehir bu skor ile zirveye adını yazdırdı. İşte Başakşehir Gaziantep maçının geniş özeti ve golleri izleme ekranı.

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Süper Lig´in 24´üncü hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Gaziantep FK´yı 3-1´lik skorla mağlup etti. Turuncu lacivertli takımda goller 51´inci dakikada Clichy, 64´üncü dakikada İrfan Can ve 76´ncı dakikada Demba Ba´dan geldi. Gaziantep FK´nın tek golünü ise 72´nci dakikada Kenan kaydetti. Medipol Başakşehir ligin 24´üncü haftasını 49 puanla, maç fazlasıyla lider tamamladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2´nci dakikada Gaziantep FK´nın şutu direkten döndü. Maxim´in ceza sahasındaki Güray Vural´a yerden pasında Twumasi´nin gelişine yerden vuruşu direkten oyun alanına döndü.

13´üncü dakikada Başakşehir hızlı geldi. Visca´nın yerden ceza sahasına gönderdiği topta Crivelli´nin vuruşunda kaleci Güvenç ayaklarıyla gole izin vermezken, savunma topu kornere gönderdi.

14´üncü dakikada Maxim’in rakip sahada aldığı topla ceza sahasına girmeden yaptığı etkili şutta Mert Günok gole ile izin vermedi.

34´üncü dakikada Güray´ın pasında Oğuz Ceylan ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun etkili şutunda Mert´in müdahalesi yeterli olmadı. Kale sahası içinde Başekşehir savunması topu uzaklaştırdı.

45´inci dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Hücum yönünün sağından Visca´nın kullandığı duran topta kaleci Güvenç boşa çıktı, Skrtel´in kafa vuruşunda üst direkten dönen topta Mahmut´un vuruşu üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0´lık eşitlikle sonuçlandı.

47´nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca´nın sol çaprazdan şutu yan direğe çarparak auta çıktı.

51´inci dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Demba Ba, geriye doğru pasını çıkarttı, müsait pozisyondaki Clichy´nin gelişine yerden düzgün şutu ağlarla buluştu: 1-0.

57´nci dakikada Gaziantep FK beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen hücumun sonunda Maxim´in ceza sahası içindeki Twumasi´ye pasında Ganalı futbolcunun etkili vuruşu uzak direk dibinden auta çıktı.

63´üncü dakikada Caiçara´nın yerden pasında Visca´nın ceza sahası içinden sert şutunda Güvenç gole izin vermedi.

64´üncü dakikada İrfan Can Kahveci´nin ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda sol ayağıyla yaptığı etkili şutu ağlarla buluştu: 2-0.

72´nci dakikada Maxim´in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topta Kenan´ın sert şutu kaleci Mert´in sağından ağlarla buluştu: 2-1.

73´üncü dakikada Demba Ba´nın pasında ceza sahası sol çaprazında dar açıdan kaleyi yoklayan Visca´nın şutu direkten döndü.

76´ncı dakikada Başakşehir´in 3´üncü golü geldi. Crivelli, ceza sahası içinde pasını Aleksic´e çıkardı, Sırp oyuncunun şutunu Günay kurtarırken, dönen topta Demba Ba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

85´inci dakikada Başakşehir, Berkay ile 4´üncü golü buldu ancak hakem Zorbay Küçük, VAR´a giderek pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi ve golü iptal etti.

Mücadele Başakşehir´in 3-1´lik üstünlüğüyle sona erdi.