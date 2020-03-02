Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da Ünlüler takımına yeni yarışmacılar dahil oldu. Yarışmacılardan biri de Aşkım Burçe Tunay olduğu açıklandı. Yarışmacının isminin açıklanmasıyla hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. İşte Aşkım Burçe Tunay kimdir? sorusunun cevabı…

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur