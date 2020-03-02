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Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve nereli?
Cimnastik

Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020'de yeni yarışmacılar belli oldu. Ünlüler takımına Aşkım Burçe Tunay dahil oldu. Genç sporcunun cimnastik dalında Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Peki Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve aslen nerelidir?

2 Mart 2020 21:33

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da Ünlüler takımına yeni yarışmacılar dahil oldu. Yarışmacılardan biri de Aşkım Burçe Tunay olduğu açıklandı. Yarışmacının isminin açıklanmasıyla hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. İşte Aşkım Burçe Tunay kimdir? sorusunun cevabı…

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur

Son güncelleme 21:33 | 2 Mart 2020
Aşkım Burçe Tunay cimnastik kimdir Survivor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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