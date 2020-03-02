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Antalya’da Lukas Podolski rüzgarı!
Süper Lig

Antalya’da Lukas Podolski rüzgarı!

Fenerbahçe maçında yaptığı iki asistle yıldızlaşan Lukas Podolski, son iki haftada takımına yaptığı 4 puanlık katkıyla büyük beğeni topladı.

2 Mart 2020 10:30

Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 7 maçta 12 puan toplayan Antalyaspor’da, Fenerbahçe karşısında son saniyelerde kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanılıyor. 1-0 geriye düştüğü maçı, Podolski'nin asistlerinde; Amilton ve Hakan Özmert'in golleriyle ile çeviren ancak müsabakayı sarı-lacivertlilerin Zajc’ın attığı gol sonucu 2-2 bitiren Antalyaspor, son dakikada gelen bu golle 2 puandan oldu.

Süper Lig'de 24. haftayı 26 puanla 12. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda, devre arasında takıma katılan Alman yıldız Lukas Podolski'nin yükselen performansı beğeni topladı. Podolski, geçen hafta Yeni Malatyaspor karşılaşmasında son 3 dakika kala oyuna girip, takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Fenerbahçe karşılaşmasında ilk kez 11'de sahaya çıkan Podolski, gösterdiği mücadele ve 2 asistlik katkısıyla da büyük beğeni topladı.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarı finalde yoluna devam eden Antalyaspor, 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Son güncelleme 10:30 | 2 Mart 2020
Antalyaspor lukas podolski süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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