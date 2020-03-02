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Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşımızı Beşiktaş’ın çocukları ile bir üst seviyeye taşıyacağız
Süper Lig

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşımızı Beşiktaş’ın çocukları ile bir üst seviyeye taşıyacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüpte öze dönüşü sürdüreceklerini belirterek, "Beşiktaşımızı Beşiktaş'ın çocukları ile hep beraber bir üst seviyeye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

2 Mart 2020 12:39

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin Mart sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi: Çebi dergideki yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Beşiktaş Camiası;

Kulübümüz için yeni bir başlangıç olacak 2020 yılının ikinci ayını geride bırakırken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu olarak, dünün hesabını verebileceğimiz şekilde yarınlarımızı planlayarak çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla idame ettiriyoruz.

Büyük bir aile olarak öze dönüşümüzün ilk adımlarını attık. Sergen Yalçın ve Burak Bıyıktay hocalarımızı göreve getirerek Beşiktaşımzı, cansiparane koruyacak değerli evlatlarına emanet ettik. Bundan sonra da gerek altyapılarımızda gerekse üst kademelerimizde, özümüze dönmeyi sürdüreceğiz ve Beşiktaşımızı Beşiktaş’ın çocukları ile hep beraber bir üst seviyeye taşıyacağız.

Camiamızdaki kenetlenme, futbol takımımızı da doğrudan etkiledi. Zaman zaman skor olarak istediğimiz neticeleri alamasak da futbolcularımızın bizlere sunduğu pozitif futbol ve birliktelik hissiyatı, her birimize gelecek adına büyük ümitler vadetti.

2020 yılının ilk Divan Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Mali tablomuzun ve Kulübümüzün son durumunu sizlerin huzurunda değerlendirdik. Nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldığımızı ve müdahale edilmez ise bu tablonun Beşiktaş’ı nereye götüreceğini rakamlarla açıkladık. Evet, yeniden doğuşun başlangıcı olan o zor günlerden geçiyoruz. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki o da Beşiktaş’ın, yaşanılan tüm zorlukların altından kalkacak güce sahip olmasıdır. Bu sebeple, görev yaptığımız süre boyunca karşılaşacağımız tüm engebeleri birlikte bertaraf edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Beşiktaş, taraftarı olduğu sürece dimdik durmaya devam edecektir. Bu kulübün arkasındaki en büyük kuvvet olan taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu vesileyle tohumlarını atacağımız bağış kampanyamızı yeşertmeniz en büyük temennimizdir. Tüm Türkiye’ye sevdamıza sahip çıkışımızı bizatihi kanıtlamak için var gücünüzle destek vereceğinizi biliyoruz. Yüksek meblağlara değil, samimi fedakarlıklarınıza ihtiyacımız var. Güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz.”

Son güncelleme 13:00 | 2 Mart 2020
Ahmet Nur Çebi beşiktaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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