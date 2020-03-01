Ünal Karaman’ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig’in 24’üncü haftasında dün Trabzonspor’a 5-2 mağlup olduktan sonra İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor’da yönetim, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu. Rize ekibi, sezona Trabzonspor’un başında başlayan ancak sonrasında bordo mavili ekiple yollarını ayıran Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugün Ünal Karaman ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü.

İkili, toplantının ardından anlaşmaya varırken, deneyimli teknik adamın yarın yarın Rize’ye giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor canlı yayınına katılarak Ünal Karaman ile anlaştıklarını açıkladı.