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Ünal Karaman’ın yeni takımı belli oldu
Süper Lig

Ünal Karaman’ın yeni takımı belli oldu

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman oldu.

1 Mart 2020 19:54

Süper Lig’in 24’üncü haftasında dün Trabzonspor’a 5-2 mağlup olduktan sonra İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor’da yönetim, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu. Rize ekibi, sezona Trabzonspor’un başında başlayan ancak sonrasında bordo mavili ekiple yollarını ayıran Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugün Ünal Karaman ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü.

İkili, toplantının ardından anlaşmaya varırken, deneyimli teknik adamın yarın yarın Rize’ye giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor canlı yayınına katılarak Ünal Karaman ile anlaştıklarını açıkladı.

Son güncelleme 19:54 | 1 Mart 2020
Çaykur Rizespor Ünal Karaman
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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