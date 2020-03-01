Trabzonspor Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası yarı final maçı hangi kanalda?

Türkiye Kupası Finali 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finale adını yazdıran takımlar ise oynanacak yarı final maçları ile belli olacak. Peki, Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

3 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park) (ATV)

4 Mart Çarşamba:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (A Spor)

21 Nisan Salı:

20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası final maçı 5 Mayıs Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İşte MHK tarafından belirlenen hakem kadroları:

3 Mart 2020 Salı, 20.30

Trabzonspor – Fenerbahçe

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Yardımcıları: Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

VAR: Fırat Aydınus

AVAR: Bahattin Duran

4 Mart Çarşamba, 20.30

Antalyaspor – Alanyaspor

Hakem: Alper Ulusoy

Yardımcıları: Cevdet Kömürcüoğlu

VAR: Ali Palabıyık

AVAR: Serkan Olguncan