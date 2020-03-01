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Trabzonspor Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası yarı final maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası yarı final maçı hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda gözler yarı final maçlarına çevrildi. Zorlu mücadelelerin yaşanacağı turnuva Trabzonspor Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe ne zaman?

1 Mart 2020 14:46

Türkiye Kupası Finali 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finale adını yazdıran takımlar ise oynanacak yarı final maçları ile belli olacak. Peki, Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

3 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park) (ATV)

4 Mart Çarşamba:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (A Spor)

21 Nisan Salı:

20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası final maçı 5 Mayıs Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İşte MHK tarafından belirlenen hakem kadroları:

3 Mart 2020 Salı, 20.30

Trabzonspor – Fenerbahçe

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Yardımcıları: Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

VAR: Fırat Aydınus

AVAR: Bahattin Duran

4 Mart Çarşamba, 20.30

Antalyaspor – Alanyaspor

Hakem: Alper Ulusoy

Yardımcıları: Cevdet Kömürcüoğlu

VAR: Ali Palabıyık

AVAR: Serkan Olguncan

Son güncelleme 16:23 | 1 Mart 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Sivasspor
24 13 46
4 Galatasaray
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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