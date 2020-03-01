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Süper Lig puan durumu: Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan tablosu…
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan tablosu…

Süper Lig'de oynanan 24. hafta maçları sonrasında puan durumu yeniden şekillendi. Başakşehir'in henüz maçını oynamadığı haftada Trabzonspor maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu. Yeni haftada Galatasaray kazanarak çıkışını sürdürürken, zirve takibini devam ettiren Sivasspor ile Beşiktaş da haftayı üç puanla kapatmayı başardı. Puan kayıpları devam eden Fenerbahçe ise Antalyaspor ile berabere kalarak zirve yarışında bir adım daha uzaklaştı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

1 Mart 2020 20:56

Süper Lig’de 24. hafta karşılaşmaları Pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Süper Lig'de 24. hafta Pazartesi günü oynanacak Başakşehir Gaziantep FK maçı ile tamamlanacak. İşte 24. hafta Süper Lig puan tablosu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG’DE HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

Alanyaspor 1 – 2 Beşiktaş

Konyaspor 0 – 0 Kasımpaşa

Trabzonspor 5 – 2 Çaykur Rizespor

Antalyaspor 2 – 2 Fenerbahçe

Denizlispor 2 – 0 Yeni Malatyaspor

Ankaragücü 0 – 3 Sivasspor

Galatasaray 3 – 0 Gençlerbirliği

Başakşehir – Gaziantep Futbol Kulübü

Kayserispor – Göztepe

Son güncelleme 20:56 | 1 Mart 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 16:00
0
-
3
Sivasspor
Galatasaray
Bugün - 19:00
3
-
0
Gençlerbirligi
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