Süper Lig puan durumu: Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan tablosu…

Süper Lig’de 24. hafta karşılaşmaları Pazar günü oynanan maçlarla devam etti. Süper Lig'de 24. hafta Pazartesi günü oynanacak Başakşehir Gaziantep FK maçı ile tamamlanacak. İşte 24. hafta Süper Lig puan tablosu…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG’DE HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI
Alanyaspor 1 – 2 Beşiktaş
Konyaspor 0 – 0 Kasımpaşa
Trabzonspor 5 – 2 Çaykur Rizespor
Antalyaspor 2 – 2 Fenerbahçe
Denizlispor 2 – 0 Yeni Malatyaspor
Ankaragücü 0 – 3 Sivasspor
Galatasaray 3 – 0 Gençlerbirliği
Başakşehir – Gaziantep Futbol Kulübü
Kayserispor – Göztepe