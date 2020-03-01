SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Serkan Çimen üstlenecek. VAR hakemi olarak Fırat Aydınus AVAR hakemi olarak ise Bahattin Duran görev yapacak.
Yarı finalin diğer ayağında oynanacak Antalyaspor-Alanyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek
İşte MHK tarafından belirlenen hakem kadroları:
3 Mart 2020 Salı, 20.30
Trabzonspor – Fenerbahçe
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Yardımcıları: Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
VAR: Fırat Aydınus
AVAR: Bahattin Duran
4 Mart Çarşamba, 20.30
Antalyaspor – Alanyaspor
Hakem: Alper Ulusoy
Yardımcıları: Cevdet Kömürcüoğlu
VAR: Ali Palabıyık
AVAR: Serkan Olguncan