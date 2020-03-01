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SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu!

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

1 Mart 2020 14:24

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Serkan Çimen üstlenecek. VAR hakemi olarak Fırat Aydınus AVAR hakemi olarak ise Bahattin Duran görev yapacak.

Yarı finalin diğer ayağında oynanacak Antalyaspor-Alanyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek

İşte MHK tarafından belirlenen hakem kadroları:

3 Mart 2020 Salı, 20.30

Trabzonspor – Fenerbahçe

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Yardımcıları: Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

VAR: Fırat Aydınus

AVAR: Bahattin Duran

4 Mart Çarşamba, 20.30

Antalyaspor – Alanyaspor

Hakem: Alper Ulusoy

Yardımcıları: Cevdet Kömürcüoğlu

VAR: Ali Palabıyık

AVAR: Serkan Olguncan

Son güncelleme 14:40 | 1 Mart 2020
alanyaspor Antalyaspor Fenerbahçe trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Istanbul Basaksehir
23 13 46
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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