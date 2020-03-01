SON DAKİKA | Juventus’ta ‘corona virüsü’ krizi! U23 takımı karantinaya alındı

İtalya Serie C takımlarından Juventus U23’te ‘corona virüsü’ krizi yaşanıyor. 23 Şubat’ta oynadıkları Pianese maçından sonra bazı oyuncularda hastalık belirtisi olması nedeniyle futbolcuların evlerinden çıkmaması talimatı verilmişti. Yapılan kontrollerin ardından Pianese forması giyen üç futbolcuda ‘corona virüsü’ (covid-19) hastalığının pozitif olduğu öğrenildi.

A TAKIMIN ANTRENMANLARI DA İPTAL

Juventus Kulübü’nden yapılan açıklamada, bütün U23 takımın karantinaya alındığı ve A takım antrenmanları da dahil olmak üzere tüm antrenman programlarının askıya alındığı öğrenilirken yetkililer hastalığı resmi olarak açıklamıyor. Ayrıca Forbes’ta yer alan özel habere göre antrenmanlar 8 Mart’a kadar askıya alındı.

İtalyan devi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “U23 takımının çalışmaları tedbir amacıyla askıya alındı. 23 Şubat’ta oynanan maçın ardından bazı oyuncularda hastalık belirtileri olduğu için böyle bir önlem alındı” ifadeleri kullanıldı.

Hızla yayılan salgın nedeniyle FIBA Kadınlar Euroleague ve EuroCup'ta ter döken İtalyan takımlarının maçlarının Slovenya'da oynanması kararı alındı.

Ayrıca covid-19 yüzünden sadece İtalya'da değil, Japonya'da ligler 15 Mart'a kadar ertelenirken, Güney Kore'de de 13-15 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Dünya Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası, Birinci Futbol Ligi ve 22-29 Mart tarihlerindeki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası ertelenmişti.

Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet`in Avrupa maçlarına corona virüsü engeli CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara ve 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA mücadeleleri corona virüsü nedeniyle ertelendi. İlgili Haberi Oku