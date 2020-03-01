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SON DAKİKA | Juventus’ta ‘corona virüsü’ krizi! U23 takımı karantinaya alındı
İtalya Serie A

SON DAKİKA | Juventus’ta ‘corona virüsü’ krizi! U23 takımı karantinaya alındı

Juventus'un U23 takımının karşılaştığı Serie C takımı Pianese'de forma forma giyen üç futbolcuda corona virüsü tespit edildiği öğrenildi. Yaşanan gelişme sonrası bütün U23 takımı karantinaya alındı ve A takım antrenmanları da dahil olmak üzere tüm antrenman programları iptal edildi.

1 Mart 2020 17:10

İtalya Serie C takımlarından Juventus U23’te ‘corona virüsü’ krizi yaşanıyor. 23 Şubat’ta oynadıkları Pianese maçından sonra bazı oyuncularda hastalık belirtisi olması nedeniyle futbolcuların evlerinden çıkmaması talimatı verilmişti. Yapılan kontrollerin ardından Pianese forması giyen üç futbolcuda ‘corona virüsü’ (covid-19) hastalığının pozitif olduğu öğrenildi.

A TAKIMIN ANTRENMANLARI DA İPTAL

Juventus Kulübü’nden yapılan açıklamada, bütün U23 takımın karantinaya alındığı ve A takım antrenmanları da dahil olmak üzere tüm antrenman programlarının askıya alındığı öğrenilirken yetkililer hastalığı resmi olarak açıklamıyor. Ayrıca Forbes’ta yer alan özel habere göre antrenmanlar 8 Mart’a kadar askıya alındı.

İtalyan devi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “U23 takımının çalışmaları tedbir amacıyla askıya alındı. 23 Şubat’ta oynanan maçın ardından bazı oyuncularda hastalık belirtileri olduğu için böyle bir önlem alındı” ifadeleri kullanıldı.

Hızla yayılan salgın nedeniyle FIBA Kadınlar Euroleague ve EuroCup'ta ter döken İtalyan takımlarının maçlarının Slovenya'da oynanması kararı alındı.

Ayrıca covid-19 yüzünden sadece İtalya'da değil, Japonya'da ligler 15 Mart'a kadar ertelenirken, Güney Kore'de de 13-15 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Dünya Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası, Birinci Futbol Ligi ve 22-29 Mart tarihlerindeki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası ertelenmişti.

01 Mart 2020 Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet`in Avrupa maçlarına corona virüsü engeli CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara ve 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA mücadeleleri corona virüsü nedeniyle ertelendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:51 | 1 Mart 2020
corona virüsü Juventus U23
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Sivasspor
24 14 48
3 Istanbul Basaksehir
23 13 46
4 Galatasaray
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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