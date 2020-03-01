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Son dakika! BtcTurk Yeni Malatyaspor’da Kemal Özdeş dönemi sona erdi!
Yeni Malatyaspor

Son dakika! BtcTurk Yeni Malatyaspor’da Kemal Özdeş dönemi sona erdi!

Son dakika! Yeni Malatyaspor, İHA'nın haberine göre Teknik Direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 23 Ocak'ta göreve gelen Özdeş, ligde çıktığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

1 Mart 2020 23:45

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor’da son dakika haberine göre Kemal Özdeş dönemi sona erdi.

İHA’nın paylaştığı habere göre taraflar karşılıklı olarak anlaşmaya vararak ayrılık kararı aldı.

Sergen Yalçın’ın görevden alınmasından sonra 23 Ocak’ta göreve gelen Özdeş, ligde 5 maça çıkarken karşılaşmaların hepsinden mağlubiyetle ayrıldı.

01 Mart 2020 MAÇ SONUCU | Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor Ligde 8 haftadır kazanamayan ve bu sürede sadece 3 puan toplayabilen Denizlispor, 7 haftada 1 puan toplayarak kötü form gösteren Yeni Malatyaspor`u sahasında 2-0 yenerek kötü gidişe dur dedi. İlgili Haberi Oku

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı deplasmanda Sergen Yalçın yönetiminde 3-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 8 lig maçında sadece bir puan alabildi.

Malatyaspor’da yeni teknik direktör göreve gelen kadar takımın başında Sportif Direktör Ali Ravcı’nın yer alması bekleniyor.

Son güncelleme 23:45 | 1 Mart 2020
BtcTurk Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş sergen yalçın süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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