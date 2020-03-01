Son dakika! BtcTurk Yeni Malatyaspor’da Kemal Özdeş dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor’da son dakika haberine göre Kemal Özdeş dönemi sona erdi.
İHA’nın paylaştığı habere göre taraflar karşılıklı olarak anlaşmaya vararak ayrılık kararı aldı.
Sergen Yalçın’ın görevden alınmasından sonra 23 Ocak’ta göreve gelen Özdeş, ligde 5 maça çıkarken karşılaşmaların hepsinden mağlubiyetle ayrıldı.
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı deplasmanda Sergen Yalçın yönetiminde 3-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 8 lig maçında sadece bir puan alabildi.
Malatyaspor’da yeni teknik direktör göreve gelen kadar takımın başında Sportif Direktör Ali Ravcı’nın yer alması bekleniyor.