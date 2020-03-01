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Sivasspor

Rıza Çalımbay: Rakip 10 kişi kalınca…

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, rakipleri 10 kişi kalınca büyük avantaj elde ettiklerini söyledi.

1 Mart 2020 20:15

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık. Oyun disiplinini çok iyi bir şekilde tutmamız gerekiyordu, ikinci yarıda onu yaptık. Daha basit, çabuk oynadık ve çok güzel pozisyonlar yakaladık. İyi bir galibiyet aldık. Önümüzde 10 maç daha var, önemli olan o maçları iyi şekilde bitirebilmek. Bundan sonraki maçlar telafisi olmayan maçlar. Şimdi tek hedefimiz Galatasaray maçı” şeklinde konuştu.

Ligde gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı için de konuşan Çalımbay, “Futbolcu arkadaşlarıma bu maçın, Galatasaray maçından daha zor olacağını söyledim. Galatasaray maçı üç ihtimalli bir maç. Bizim için artık her maç final maçı gibi. Galatasaray maçını sahamızda, taraftarımızın önünde mutlaka iyi bir şekilde bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 21:25 | 1 Mart 2020
Rıza Çalımbay sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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