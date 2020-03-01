Mustafa Reşit Akçay: ‘Benden memnun olmayabilirler, muhatabım yönetimdir!’

Süper Lig’in 24. haftasında konuğu Demir Grup Sivasspor’a 3-0 mağlup olan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay flaş açıklamalarda bulundu. Akçay, maç içinde taraftarların yaptığı istifa çağrısına da cevap verirken Yönetim Kurulu ile konu hakkında gerekirse konuşacaklarını açıkladı.

Mustafa Reşit Akçay, “Taraftarlar beni istifaya davet etti, benden memnun olmayabilirler. Benim muhatabım yönetim kuruludur. Yönetimle bir araya gelir gereği neyse yaparız” ifadelerini kullandı. Akçay henüz 27 Ocak’ta göreve gelmiş ve ligde beş maçta 2 galibiyet, 1 de beraberlik almıştı.

Oyunu da değerlendiren Akçay, “Penaltı özellikle bizi biraz hırpaladı. Ama oyuncularımdan çok memnunum. Maçın sonuna kadar disiplinden ayrılmadık. Biz asla vazgeçmeyeceğiz. Yönetim ile yolumuza devam edeceğiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçta kurtaracağız diye düşünüyorum” dedi.