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MAÇ SONUCU | İstanbulspor Adanaspor 1-0 | Tek gol yetti
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | İstanbulspor Adanaspor 1-0 | Tek gol yetti

İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u tek golle mağlup etti.

1 Mart 2020 19:15

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde Adanaspor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Özbay, Ali Tuna

İstanbulspor: Alperen, Zafer, Wellington, Etoga, Oğuzhan, Onur, Eslem, Issah (Melih dk. 70), Cajic (Kağan dk. 29), Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Diouf dk. 61)

Yedekler: Yusuf, Muhammed, Uygar, Egehan, Berkay, Duhan, Erdem

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Adanaspor: İrfan, Uğurcan, Hakan (Mbilla dk. 81), Mehmet, Canberk (Evren dk. 67), Diop (Mustafa dk. 87), Bagayoko, Ahmet, Roni, Eze

Yedekler: Özer, İsa, Utku, Sinan, Celil, Umut, Özkan

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Gol: İrfan (dk. 30 k.k.) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Canberk, Diop (Adanaspor), Oğuzhan (İstanbulspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 30′ Ceza sahası dışından Eslem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onur'un kafa vuruşunda direkten dönen top kaleci İrfan'a çarpıp ağlarla buluştu. 1-0

48′ Ceza sahası içinde topla buluşan Kağan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

58′ Eslem'in pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Kağan'ın yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan kornere çeldi.

89′ Mustafa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mbilla'nın kafa vuruşunu kaleci Alperen oyun alanı içine çeldi.

Son güncelleme 19:15 | 1 Mart 2020
adanaspor İstanbulspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
23 14 48
2 Galatasaray
24 14 48
3 Sivasspor
24 14 48
4 Istanbul Basaksehir
23 13 46
5 Besiktas
24 12 40
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