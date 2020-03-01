MAÇ SONUCU | İstanbulspor Adanaspor 1-0 | Tek gol yetti

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde Adanaspor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Özbay, Ali Tuna
İstanbulspor: Alperen, Zafer, Wellington, Etoga, Oğuzhan, Onur, Eslem, Issah (Melih dk. 70), Cajic (Kağan dk. 29), Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Diouf dk. 61)
Yedekler: Yusuf, Muhammed, Uygar, Egehan, Berkay, Duhan, Erdem
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Adanaspor: İrfan, Uğurcan, Hakan (Mbilla dk. 81), Mehmet, Canberk (Evren dk. 67), Diop (Mustafa dk. 87), Bagayoko, Ahmet, Roni, Eze
Yedekler: Özer, İsa, Utku, Sinan, Celil, Umut, Özkan
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Gol: İrfan (dk. 30 k.k.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Canberk, Diop (Adanaspor), Oğuzhan (İstanbulspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 30′ Ceza sahası dışından Eslem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onur'un kafa vuruşunda direkten dönen top kaleci İrfan'a çarpıp ağlarla buluştu. 1-0
48′ Ceza sahası içinde topla buluşan Kağan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
58′ Eslem'in pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Kağan'ın yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan kornere çeldi.
89′ Mustafa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mbilla'nın kafa vuruşunu kaleci Alperen oyun alanı içine çeldi.